Leveraged Loans: Deutscher Bank drohen höhere Kapitalanforderungen der EZB

Mit Leveraged Loans hatte die Deutsche Bank letztes Jahr mehr als 300 Millionen Dollar (252 Millionen Euro) an Erträgen generiert, etwa mit dem 23-Milliarden-Dollar-Kredit an T-Mobile US für den Kauf des Rivalen Sprint. Dieses Jahr kletterte die Deutsche Bank in den USA bislang auf Rang sieben bei Leveraged Loans, nach Platz zehn im letzten Jahr, so von Bloomberg ausgewertete Daten. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika reichte es gar für Rang 3, ein Platz höher als 2020.