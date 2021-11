Leveraged Loans: EZB erwägt Obergrenze für hochriskante Firmenkredite bei Banken

Leveraged Loans haben in diesem Jahr vor allem in den USA einen Höhenflug erlebt. Ein Grund ist, dass Private-Equity-Firmen sich aus Unternehmen herausziehen, ein zweiter Verursacher ist die Suche nach Rendite. So ist etwa die Deutsche Bank in dem lukrativen Geschäft sehr aktiv und wäre stark betroffen, wenn es zu einer Deckelung käme.