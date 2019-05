Liberale: FDP-Generalsekretärin: Europa muss für Bürger transparenter werden

Zugleich ließ Teuteberg erkennen, dass die Zusammenarbeit mit der Organisation en Marche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht auf allen Gebieten reibungslos verlaufe. So funktioniere sie etwa bei den Themen europäische Außen- und Verteidigungspolitik oder Schutz der Außengrenzen ganz gut. Beim Thema finanzielle Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten liege man eher auseinander. Trotzdem sieht Teuteberg in einem Bündnis mit Macron eine große Chance für einen Aufbruch in Europa: „Uns eint vor allem der Wille, den Stillstand der letzten Jahre zu überwinden und Europa endlich wieder in Bewegung zu bringen und handlungsfähiger zu machen.“