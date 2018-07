Libor, Euribor, EONIA: EZB warnt vor Scheitern von Reform der Geldmarktsätze

Nach Einschätzung von Holthausen ist es aber „fast unmöglich“, noch vor 2020 eine Alternative zum Euribor-Zins zu finden. In den USA und Großbritannien hätten die Arbeiten an entsprechenden Pendants vor etwa zwei Jahren begonnen. Dort habe man sich bisher aber nicht auf eine Lösung verständigt. In Europa war ein erster Reformversuch der Finanzbranche für den Euribor-Zins 2017 fehlgeschlagen.