Lieferdienst: Flink sammelt 750 Millionen Dollar ein – Doordash steigt ein

Investoren stehen im Moment bei den weltweit boomenden Blitz-Lieferdiensten Schlange. In der Corona-Krise haben Menschen rund um den Globus Gefallen daran gefunden, auch Lebensmittel online zu bestellen und sich in möglichst kurzer Zeit – meist per Fahrradkurier – liefern zu lassen. Entsprechend tummeln sich immer mehr Startups in dem Markt. In Europa sind unter anderen Flink, Getir und Jokr aktiv sowie der in vielen Ländern vertretene Berliner Dienst Gorillas, an dem Doordash-Konkurrent Delivery Hero beteiligt ist. Sie alle vereint, dass sie stark expandieren und in der Regel hohe Verluste schreiben.