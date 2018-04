Ritz: Pariser Luxus-Hotel versteigert erstmals Original-Mobiliar

Platz 8: Terrassensuite, The Mark New York (USA)

Auf Platz acht landet das Hotel The Mark in New Yorks schickstem Stadtteil Manhattan, das über eine 1115 Quadratmeter große Luxus-Terrassensuite verfügt. Eine Nacht in dem zweistöckigen Penthouse mit Ausblick auf das Museum of Art und den Central Park kostet schlappe 70.000 Euro plus die vom Staat erhobene Umsatzsteuer von 15 Prozent. Für königliche Nächte sorgen die fünf Schlafzimmer mit Möbeln aus Ebenholz, Bergahorn und Nickel in Kombination mit italienischer Leinenbettwäsche. Zur standardmäßigen Raumausstattung gehört zudem ein moderner HD-Fernseher und ein Raumbediengerät. Das Badezimmer ist mit schwarzen und weißen Marmor-Waschbecken, einer tiefen Badewanne und separaten Duschkabinen ausgestattet. Weitere Annehmlichkeiten: Eine eigene Bar, tägliches Schuhe putzen und die Lieferung der New York Times oder des Wall Street Journal.

Bild: Presse