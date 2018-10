Bewegung und Hirnleistung „Gehen hilft uns geistig auf die Sprünge“

Herr Professor Kempermann, es gibt seit Jahren das so genannte „Wandercoaching“: Die Klienten sind eingeladen, sich auf Waldspaziergängen zu neuen Ideen inspirieren zu lassen, körperliche Bewegung soll für Bewegung im Kopf sorgen. Was ist aus neurologischer Sicht von so einer „Kur“ zu halten?

Vom Grundgedanken her leuchtet das ein, denn der Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung und Denken gehört zu unserem evolutionären Erbe. Unsere Vorfahren, die einst die Bäume verließen, um die Savanne zu entdecken, sind dafür nicht nur mit einem Bewegungsapparat ausgestattet worden, der es ihnen ermöglichte, große Entfernungen zurückzulegen und dank des aufrechten Gangs einen guten Überblick zu haben. Sie waren auch mit einem Gehirn ausgestattet, das sie dazu befähigte, mit einer Fülle von Eindrücken und Erlebnissen zurechtzukommen. Beides, Gehen und Denken, die Fähigkeit zur räumlichen Bewegung und das Gehirn, sind in der Evolution wahrscheinlich gleichzeitig entstanden, und es liegt nahe, hier Wechselwirkungen zu vermuten. Die Evolution zeigt jedenfalls, dass Nervensysteme immer etwas mit Bewegung zu tun haben. Denken Sie an Bäume! Großartige Lebewesen, die sich mit ihren Zweigen und Blättern im Wind bewegen. Ansonsten kommen sie nicht vom Fleck, Nervensysteme haben sie nicht.