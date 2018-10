Björn Vedder: „An Reichen wird das Problem des Systems deutlich“

Für Ellis zeigt sich der Reichtum vor allem in einer überbordenden ökonomischen Freiheit, und diese Freiheit ist ein Ursprung des Bösen. Nach der Lehman-Pleite 2008 und in der folgenden Finanzkrise hat sich dieses Bild intensiviert und verfestigt – denken Sie an den Finanzinvestor V.M. Varga aus der dritten Staffel der US-Serie „Fargo“, der den Kapitalist als Raubtier verkörpert oder an Jordan Belfort, den „Wolf of Wall Street“.