Bombenfund: London City Airport wegen Weltkriegsbombe gesperrt

„Alle Flüge am Montag in die und aus der Stadt sind gecancelt“, sagte Flughafenchef Robert Sinclair. Die etwa 16.000 betroffenen Fluggäste sollten Kontakt mit ihren Airlines aufnehmen. Darunter waren viele Tottenham-Fußballfans, die das Champignons-League-Spiel gegen Juventus Turin am Dienstag in Italien sehen wollten.