Wer für das Essen mit Verwandten und Freunden einkauft, geht im Westen eher zu Lidl, Edeka und Rewe, im Osten dagegen eher zu Kaufland und Netto. Auch werden dort teilweise unterschiedliche Produkte gekauft. So landen in ostdeutschen Einkaufswagen Rotkäppchen, Selters, Valensina, Spee, Lätta, Rügenwalder, Almette, Jacobs, Goldmännchen und Mon Chéri bemerkenswert häufiger (in Relation zur Einwohnerzahl) als in Westdeutschland. Umgekehrt sind Coke Zero, Coca Cola, Thomy, Heinz, Freixenet, Paulaner und Snickers im Westen weiter verbreitet.