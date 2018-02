Eben rutschte Ihnen am Telefon noch die Domain www.iwc... raus bevor Sie sich sofort korrigierten. Alte Gewohnheit oder doch noch Wehmut?

Nein, der Wechsel ist vollzogen. Als ich von TAG Heuer zu Richemont ging, hatte ich das gleiche Phänomen – dort war ich acht Jahre. Es braucht einfach seine Zeit. Und je mehr ich mich im Unternehmen einbringe, je mehr unsere Ideen in Bezug auf Produkt, Kampagne oder ähnliches im Unternehmen verwirklicht sind, desto größer ist die Identifikation. Am Anfang treffen Sie auf Mitarbeitende, die sie nicht kennen, diskutieren Maßnahmen, die sie nicht verstehen, und fragen sich, warum sie so sind und so weiter. Das ändert sich natürlich mit jedem Tag. Das ist wie im Fußball. Der Trainer muss die Strategie und die Taktik bestimmen, die Spieler müssen sich entsprechend organisieren, die Laufwege kennen, sich aufeinander einstellen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess der zum Erfolg führen wird, wenn wir diszipliniert bleiben.