Design: Schön auf dem Teppich

Ab dann erlebte er einen veritablen Siegeszug, auch weil er zum Statussymbol all jener wurde, die es geschafft hatten, materiell zumindest: je reicher der Haushalt, desto größer der Teppich. Nur arme Bauern mussten sich in ihren Stuben über blanke Holzdielen quälen. Bis in die Siebzigerjahre war in Deutschland vor allem der Orientteppich ein wichtiges Statussymbol, mindestens so essenziell wie der Mercedes in der Garage.