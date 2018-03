Ihr Büro ist vor allem bekannt für Möbel und Innenarchitektur. Wie kam die Zusammenarbeit mit Nomos überhaupt zustande?

Nomos schreibt sich „Made in Erzgebirge“ und „Made in Germany“ auf die Fahnen. Die unternehmenseigene Agentur Berliner Blau, die die Kreativarbeit für die Marke macht, hat in der Vergangenheit immer wieder mit Designern zusammengearbeitet. Auch das erste Modell, die „Tangente“, stammt von einer Designerin. Nomos will wohl zeigen, dass die Uhren aus Deutschland kommen und diesen Blickwinkel in die Welt tragen. Wir haben schon mal eine Uhr mit Quarzwerk gemacht. Das ist für uns also keine Premiere gewesen, wenngleich dies die erste mechanische Uhr ist, also weitaus komplexer in der Gestaltung.