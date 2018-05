Allein mit Steuerhinterziehern wollen die Esten nichts zu tun haben; das Land unterhält deshalb ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, die Behörden tauschen untereinander Informationen aus. Steuerlich attraktiv ist der Standort an der Ostsee dennoch. Solange die Gewinne in der Firma bleiben, fällt für estnische Unternehmen beispielsweise keine Körperschaftsteuer an. Ausgezahlte Dividenden besteuert der Staat zudem nur mit 20 Prozent, weniger als in anderen EU-Staaten. Hinzu kommen 33 Prozent Sozialabgaben, falls diese nicht bereits in einem anderen EU-Land gezahlt werden. Es ist allerdings möglich, sich einen Großteil des Gehalts als Angestellter des eigenen Unternehmens auszuzahlen. Hierauf fallen keine Steuern oder Sozialabgaben an.