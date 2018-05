Solche Meldungen sorgen so langsam auch bei den virtuellen Esten für einige Unruhe. In einer Facebook-Gruppe teilen sie miteinander, was ihnen widerfahren ist: Wie ihr Bankkonto plötzlich ohne Vorwarnung geschlossen oder ihnen die Eröffnung eines Kontos gar nicht erst erlaubt wurde. „Was hat meine kleine Firma mit Geldwäsche zu tun? Sie ist komplett sauber!“, beschwert sich einer. Die estnischen Organisatoren beschwichtigen. „Wir stehen in ständiger Diskussion mit den Banken, Aufsichtsbehörden und politischen Entscheidern“, schreibt Kaspar Korjus, Leiter des e-Residency-Programms, in einem Statement.