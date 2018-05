Ein Erfolg, der international Wellen schlägt. Führende Politiker in Japan und Singapur haben sich dafür ausgesprochen, das Programm ebenfalls einzuführen. Steht die heimatlose Digitalarbeiterin Retzlaff für eine neue Art, wie sich Menschen in einer vernetzten und virtuellen Welt an einen Staat binden werden? Reicht in einer Zeit, in der Kontakte in virtuellen Spielewelten geknüpft und Freundschaften bei Facebook gepflegt werden, eine blaue Chipkarte, um sich einem Land zugehörig zu fühlen? Wie steht es um die Pflichten, die an eine Staatsangehörigkeit geknüpft sind – vor allem um die Steuerzahlerpflichten? Und welche Identität hat ein Mensch, der deutsch spricht, in Portugal lebt und in Estland Steuern zahlt?