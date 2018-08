Ego Movement Cäsar 2.0 Alltagstaugliches E-Bike im Retro-Look

Angesichts der 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano dürfte jeder die für sich optimale Trittfrequenz finden. Wechselt man in die kurzen Übersetzungen, kommt das Cäsar im Zusammenspiel mit verstärkter Beinarbeit ebenfalls erfreulich flott Steigungen hinauf. Auf ebenem Terrain in der schwächsten Unterstützungsstufe sind es bei minimalem Einsatz von Muskelkraft knapp über 20 km/h. Selbst ohne Motorunterstützung ist das Cäsar gut fahrbar; auch mit über 30 km/h, was allerdings schnell anstrengend wird, obwohl der Antrieb kaum Widerstand leistet. Wer mit geringer Motorunterstützung fährt, kann über 100 Kilometer vom eingebauten Rückenwind profitieren. Praktisch reichte es bei unseren Testfahrten in vorwiegend höchster Powerstufe für etwa 50 Kilometer. Nach Meinung des Herstellers sollten im Regelfall aber ein paar mehr Kilometer drin sein.

Foto: SP-X/Max Friedhoff