Berlin, Café Einstein, Unter den Linden, an einem frühlingshaften Nachmittag Anfang März. Enrico Brissa, 46, promovierter Jurist, Leiter des Protokolls beim Deutschen Bundestag, kommt auf die Minute pünktlich. Ein schlanker, leicht jungenhaft wirkender Mann im Nadelstreifenanzug, mit Krawatte, versteht sich. „Die K. ist nach wie vor ein wichtiger Teil des männlichen Anzugs – auch jenseits der Weiberfastnacht“, vermerkt Brissa in seinem neuen Buch „Auf dem Parkett“, einem so unterhaltsamen wie lehrreichen Register von A wie Absage bis Z wie Zeremoniell, mit Ausflügen in die Kulturanthropologie und Semiotik. Der Autor, der bis 2016 Protokollchef der Bundespräsidenten Wulff und Gauck war, versteht es als „Plädoyer für die schönen Künste der Höflichkeit“. Nach dem Austausch der Visitenkarten („V. sollten sparsam verwendet und sorgfältig überreicht werden“) geht es ohne viel Umstände zur Sache.