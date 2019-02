Freie Fahrt für (un)freie Bürger Der Streit über das Tempolimit ist über 100 Jahre alt

Rund fünf Jahre hielt die freie Fahrt für unfreie Bürger an, dann stoppten die Nazis die regellose Raserei wieder. Sie hatte einfach zu viele Opfer gefordert. Außerorts waren in der Folge maximal 100 km/h erlaubt, in der Stadt höchstens 60. Nach Kriegsbeginn wurden beide Limits noch einmal um 20 km/h gesenkt, vor allem, um Benzin und möglicherweise auch Soldatenleben für die Front zu sparen. Allerdings waren private Autofahrten zu diesem Zeitpunkt sowieso nur noch in Ausnahmefällen gestattet.