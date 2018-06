Fussball WM-Aus geht nicht spurlos an Wirtschaft vorbei

Das erstmalige Aus einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einer WM-Vorrunde geht auch an der Wirtschaft nicht ganz spurlos vorbei: Gastwirte befürchten weniger Umsatz, Einzelhändler bangen um das Zusatzgeschäft mit WM-Artikeln wie Trikots, Werber rechnen mit einer kleinen Delle nach dem Imageverlust für „Die Mannschaft“, die ein begehrter Reklameträger ist. Unter dem Strich aber dürfte die Konjunktur in Europas größter Volkswirtschaft nicht unter dem Ausscheiden der Truppe um Nationaltrainer Joachim Löw nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Südkorea leiden, sind sich Experten einig.

„Leider oder glücklicherweise haben wir keine Erfahrungswerte mit einem so frühen Ausscheiden bei einer WM“, sagte Rolf Bürkl, Experte der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies nachhaltig auf die Verbraucherstimmung durchschlägt.“ Hier dürften andere Faktoren entscheidender sein, etwa der Handelskonflikt mit den USA oder ein mögliches Wiederaufflammen der Eurokrise wegen Italien. „Real werden es sicherlich Getränkehersteller beziehungsweise Kneipen spüren, da das Public Viewing jetzt doch stark nachlassen wird“, sagte Bürkl. „Aber auf den Konsum insgesamt werden die Auswirkungen doch relativ gering sein.“

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schätzt das ähnlich ein. „Das frühe Ausscheiden der Nationalelf ist für die Gastronomen eine große Enttäuschung in sportlicher und geschäftlicher Hinsicht“, erklärte der Verband. „Die Betriebe haben unglaublich viel investiert – in Leinwände und Fernseher sowie Übertragungsrechte. Sie haben Veranstaltungen geplant und vorbereitet, Waren eingekauft, auch Personal eingestellt.“ Die Branche setzt darauf, dass das WM-Aus die Konsumlaune nicht nachhaltig dämpfen wird. „Wir hoffen, dass uns jetzt der Wettergott hold ist und die Menschen in den Biergärten, Strandbars und auf den Terrassen der Republik den Sommer genießen können.“