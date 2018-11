Gefährliche Unterwelt Wie Utah seine verlassenen Bergwerke sichert

Die Familien der Teenager stehen noch immer in enger Verbindung zu MacLee und anderen freiwilligen Suchern. Trotz der schmerzhaften Erinnerung will Bill Powell sich ansehen, was seinen Freund in die Tiefen unterhalb der Wüste zieht. Er und MacLee haben sich einer Gruppe angeschlossen, die eine Mine in der Nähe von Eureka erkunden will. Alle tragen sie Helme, Sauerstoff-Messgeräte und starke Lampen mitsamt Ersatzbatterien. Aus dem Schacht strömt kalte Luft in die Wüstenhitze. „Es ist ein ganz anderes Leben, das Untergrundleben“, sagt Powell mit heiserer Stimme.

Die Gruppe bahnt sich ihren Weg über Schienen durch einen Tunnel, den kantige Balken abstützen. Nach gut einem Kilometer endet der Weg an einem Abgrund, über den sich eine riesige Höhle spannt. Vor hundert Jahren wäre dies der geschäftige Schauplatz der Bergarbeiter gewesen, die erleuchtet von Kerzen und Grubenlampen ein sieben Stockwerke hohes Gerüst erklimmen, um Bleierz und Silber zu schürfen. Doch jetzt ist da nur pechschwarze Stille, durchbrochen von den suchenden Lichtkegeln der Stirnlampen. Bill Powell denkt an seinen Sohn. Auch wenn Riley niemals eine Mine entdecken konnte wie jetzt sein Vater, glaubt dieser: „Er würde sich wahrscheinlich wünschen, mit mir hier zu sein.“