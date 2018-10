Gestiegene Ölpreise Heizen mit Öl ist wieder teurer als mit Gas

Knapp jeder zweite Haushalt in Deutschland wird mit Gas beheizt, gut jeder vierte mit Öl und jeder siebte mit Fernwärme. Doch nicht nur der Brennstoff spielt eine Rolle. „Der Sanierungsstand ist der meistunterschätzte Faktor für Heizkosten“, sagte co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz. „In einem energetisch schlechteren Haus sind die Heizkosten im Schnitt doppelt so hoch wie in einem energetisch besseren Haus.“