Getränkekonzern Red Bull braut nun Bier

Auch der Name „Thalheim“ gibt zunächst keinen Hinweis darauf, dass die Brauerei zum Red-Bull-Imperium gehört. Produziert wird es in Pöls in der Steiermark in der Thalheimer Heilwasser GmbH, deren Geschäfte der Sohn von Dieter Mateschitz führt.

Ob und wann das Bier in größeren Mengen produziert wird, so dass es auch außerhalb von Mateschitz Heimat zu kaufen ist, ist unbekannt.