Auf der Insel haben die Buchmacher derzeit Hochsaison. Ganz Großbritannien rüstet sich seit Wochen für die Hochzeit des Jahres. Am 19. Mai wird Prinz Harry, der Lieblingsenkel von Königin Elisabeth, in der St. George's Chapel von Schloss Windsor die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle heiraten. Am selben Tag findet das jährliche Fußball-Cup-Final im Wembley-Stadion statt. Die Geburt des dritten Kindes von Harrys Bruder Prinz William im April hatte die Wettleidenschaft der Briten schon Monate vorher befeuert und Mitte Juni beginnt für die Wettbüros das Großereignis von 2018: die Fußball-WM in Russland, ein Garant für gute Umsätze.