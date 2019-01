Guide Michelin Frankreich Eine Legende verliert ihren dritten Stern

Er ist nicht allein. Noch immer gelten Michelin-Sterne als hilfreich, das Restaurant mit neuen Gästen zu füllen und mehr Geld verdienen zu können. Doch mit der Liste der „Best Restaurants of the World“ ist ein internationaler Wettbewerber ins Spiel gekommen. Die Liste ist umstritten, nicht zuletzt wegen des Verfahrens, mit der sie ermittelt wird. Zudem hat der Herausgeber nun erklärt, künftig könne ein einmal als bestes Restaurant der Welt nicht wieder in der Liste aufgenommen werden und würde in einer Art „Hall of Fame“ geführt.