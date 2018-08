Gutes Design Wie der Stuhl zur Schnittstelle wird

Warum also haben Designer so lange versucht, ihr Gestalten und Entwerfen als Teildisziplin der Kunst zu nobilitieren? Warum fällt es ihnen zuweilen schwer, zu akzeptieren, dass es sich bei Kunst und Design um ganz unterschiedliche Formen des Ästhetischen handelt? Die Kunst ist ein Medium der Selbstverständigung und Neuaushandlung unseres Weltbezugs: In der Betrachtung autonomer Artefakte „gewinnen wir selbst und unsere Welt jeweils eine neue Kontur“, so Fiege. Alles Design hingegen ist an seinen Gebrauch gebunden, ist eine ästhetische Form der praktischen Welterschließung – im Wege einer adaptierenden Umgestaltung dessen, was uns täglich zuhanden ist: ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett.