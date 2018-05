Wer sicher gehen möchte, beginnt mit dem Sound-Tuning an der Steckdose, denn die immer größere Zahl an digitalen Geräten verschmutzt – hörbar, heißt es – den Strom. Dagegen hilft angeblich der „Power-Cleaner“. Ist der Strom erstmal aus der Steckdose, sollte er, so mancher Anbieter, möglichst durch einen Goldstecker mit Power-Verlängerungsstrippe im Carbongeflecht geleitet werden – und die Bühne werde breiter, das musikalische Geschehen transparenter. Ungenutzte Anschlussbuchsen am Verstärker schließt der zum Extremen gewillte High-End-Fan mit Steckern, die nichts tun, außer die Öffnung zu schließen – und mit dem Namen „Magic Plug“ wenigstens andeuten, dass der Nutzer an Magie oder Voodoo auch glauben müsse.