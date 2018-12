Immobilienboom: Häuser werden Marken: „Fünf Freunde“ und „Lady Di's love affair“

Anderswo klingt der Hausname wie ein Lebensgefühl. Entspannt kommen „Easy“ (München) und „Groovin' high“ (Frankfurt) daher. Etwas mehr Tempo macht das „Hurry up, Marc!“, ein Mehrfamilienhaus-Projekt in Frankfurt. Natürlich werden längst auch Gewerbebauten zu Marken, etwa „Brain box“ in Berlin. Die Hirnkiste entsteht am Forschungsstandort Adlershof, da passt der Name des Bürogebäudes hin. Am City Cube stimmt dagegen nur das City - ein Würfel ist die langgestreckte Messehalle nicht.