Interiordesign: Die Rückkehr des Golds

Der „Elster-Effekt“ ist wohlkalkuliert: Gold weckt naturgemäß Begehrlichkeit, will verführen, wirkt, anders als Chrom, durch seine sinnliche Präsenz: Man will es anfassen, will es haben, koste es, was es wolle. Mindestens so wichtig wie „Form follows function“, die Fanfare des glitzerfeindlichen Modernismus, ist den Stuttgartern „Form follows desire“, eine Formel, die dem Verlangen nach Anschaulichkeit Raum gibt, dem Heimweh nach Wärme, nach Stofflichkeit, nach körperhafter Schönheit und Poesie.