Insel Sylt: Arbeitskräfte dringend gesucht

Eine von denen, die das Pendeln nicht mehr aushielt, ist Jasmin A. Vor zwei Jahren ist die junge Frau, die ihren vollen Namen nicht gedruckt sehen will, mit Mann und Sohn von Hamburg in einen kleinen Ort in Nordfriesland gezogen. Ihr Mann hat einen guten Job auf der Nordseeinsel gefunden und für ihren Sohn fanden sie es auch schöner, wenn er nicht in einer Großstadt aufwächst.