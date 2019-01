Jahresranking Chronext Die gesuchtesten Uhren 2018

Rang 10: Cartier Tank

Der Pariser Juwelier Louis Cartier wollte sich bedanken. Bei General John Pershing und zwar dafür, dass der mit seinen gepanzerten Fahrzeugen im Ersten Weltkrieg half, jenen zu beenden. Cartier überreichte einen viereckigen Prototypen und nannte ihn "Tank" wie Panzer. Dieser Name ist geblieben für eines der erfolgreichsten Produkte der Marke (2. und 5. Uhr von links). Seit 1917 waren die verschiedenen Inkarnationen der Uhr an den Handgelenken von zahllosen Prominenten. Es ist zudem eines der Modelle, das der Armbanduhr half, sich gegen die Taschenuhr durchzusetzen. Und auch heute ist sie beliebt, was ihr im Ranking der meistverkauften Uhren beim Portal Chronext den zehnten Platz beschert.

Bild: PR