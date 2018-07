Stricksache

Angeblich hat Reebok sich mit dem neuen Sock Run_R von nie veröffentlichten Entwürfen aus dem Jahr 1996 inspirieren lassen. Sicher ist, dass die besohlte Socke nie so modisch war, wie heute. Sie ist leicht, sitzt fest am Fuß und sorgt in Kombination mit der kräftigen Sohle für Aufsehen. 249,95 Euro,

reebok.de

Bild: PR