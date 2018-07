Kaufrausch: Voll bei der Sache

Dufte Stimmung

In Japans Schulen und Unternehmen riecht es mitunter wie in einer Tüte Hustenbonbons. Der Eukalyptusduft soll die Konzentration fördern.

