Klimawandel Warum der Weinbau neue Regionen erobern muss

Viel Wärme bedeutet in der Regel auch viel Zucker in den Trauben. Waren Winzer in den kühleren Regionen des Weinbaus historisch noch auf der Jagd nach hohen Mostgewichten, stellt sich mancherorts die Frage, wie der daraus resultierende hohe Alkoholgehalt aufgefangen werden soll. Auf die durchaus gängige Chaptilisation, bei der Zucker vor der Gärung zum Traubensaft gegeben wurde, kann zumindest Gago heute gut verzichten. Die Rekorde für den frühesten Ernteschluss sprechen für sich. Doch nur weil die Trauben bereits viel Zucker enthalten, sind sie nicht zwangläufig in der physiologischen Reife, in der sich anspruchsvolle Winzer dies wünschen. Eine Gratwanderung, den richtigen Erntezeitpunkte insbesondere für die hochwertigsten Gewächse zu ermitteln.