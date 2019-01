Klimawandel Warum der Weinbau neue Regionen erobern muss

Kein Weingut, sei es noch so groß, verzichtet darauf, in schönen Bildern von Rebzeilen und Holzfässern in Gewölbekellern das Image von Natur, Handwerkskunst und Tradition zu pflegen. Die Wahrheit sieht mit gigantischen Stahltanks und glitzernden Produktionsanlagen, die an Chemie-Unternehmen erinnern, oft prosaischer aus. Wein ist, insbesondere in Deutschland, in der Produktion noch immer in der Hand von Kleinunternehmern oder mittelständischen Unternehmen. Wer sich jedoch in den Supermarkt oder Discounter begibt, erhält meist die industrialisierte Ware des Gewerbes.