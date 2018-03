Klaus-Michael Kühne: „Ein Hotel ist keine Cash-Cow“

WirtschaftsWoche: Herr Kühne, es hat länger gedauert als geplant, nun eröffnet ihr Hotel „The Fontenay“ an der Hamburger Außenalster. Was bedeutet das Haus für Sie?

Klaus-Michael Kühne: Ich bin Hamburger, aber schon vor über 40 Jahren in die Schweiz gezogen. Wir hatten in Hamburg ein Haus, in dem meine Mutter lebte. Als sie starb, verkauften wir es und ich habe bei meinen Aufenthalten in Hamburg im Hotel Intercontinental gewohnt, weil es einfach die schönste Lage hat. Dort, wo nun das Fontenay steht. Ich habe den Verfall des Hauses miterlebt, sowohl in der Substanz als auch wirtschaftlich.