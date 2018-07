Lesetipps: Lohnende Lektüre

Elitenversagen

„Ist unsere Demokratie in Gefahr?“, fragen die Harvard-Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt angesichts eines US-Präsidenten, der politische Gegner und Aufsichtsbehörden als Feinde betrachtet, und populistischer Regierungen in Europa, die den Rechtsstaat ungeniert aushöhlen. Vor dem Hintergrund historischer Fallbeispiele, von der Weimarer Republik bis zu Chávez’ Venezuela, zeigen die Autoren, dass der Zusammenbruch von Demokratien nicht zuletzt durch gewählte Regierungen verursacht wird. Demokratische Institutionen, so ihre Diagnose, werden Stück für Stück von innen zerstört. Sie sind nur so stark wie die politischen Eliten, die sie tragen. DVA, 22 Euro.

Bild: Presse