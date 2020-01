Luxusuhren im Ranking Das waren die zehn beliebtesten Uhren 2019

Rang 2: Rolex Submariner Date

In der Musik nennt man das Evergreen, Hit, Top-Single. Die Submariner mit der typischen Lupe über dem Datum ist für viele Interessenten an mechanischen Luxusuhren die Einstiegsdroge in die Welt der Haute Horologerie. Ihr Vorteil: Trotz der sportlichen Anmutung ist sie auch zu Anzug oder gar Smoking nicht unpassend. Diese universelle Möglichkeit beim Einsatz verhilft ihr zu Rang 2 im Ranking.

Bild: PR