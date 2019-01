Mechanische Uhren Die Neuheiten der Genfer Uhrenmesse

IWC Timezoner Spitfire Edition The Longest Flight

Tribute, Erinnerungen - in der Uhrenwelt zählt die Story fast so viel wie die Mechanik. Dieses Modell in einer Auflage von 250 Stück mit Weltzeitanzeige ist das uhrmacherische Begleitwerk zur Restauration einer Spitfire, die nach der Fertigstellung um die Erde fliegen soll. Wer die Lünette mit den Ortsnamen bewegt, verändert auch die Stellung der Zeiger. Eine Anpassung der Zeiger via Krone ist also überflüssig.

Bild: PR