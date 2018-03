Naturwein: Bollwerk gegen die Weinindustrie

Biodynamischer Anbau geht zurück auf die Lehre von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie. Sämtliche Weingüter, die dem Demeter-Verbund angehören, wenden diese Methoden an. In Deutschland setzen jedoch auch zahlreiche hochrangige Weingüter auf den biodynamischen Anbau, ohne Mitglied bei Demeter zu sein. Verfahren wie das Vergraben von Kuhhörnern wirken eigentümlich. Aber auch Weingüter wie das italienische Alois Lageder tun es. In Deutschland arbeiten Weingüter wie Wittmann in Rheinhessen oder auch das Weingut des VDP-Vorsitzenden Steffen Christmann biodynamisch. In Frankreich zählen zu den Biodynamikern Weingüter wie Pontet-Canet in Bordeaux - eines der bekanntesten der Region.