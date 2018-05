Das englische Wort Fake ist mittlerweile in aller Munde. Doch neben Nachrichten verschleiern auch manche Fahrräder ihren wahren Kern, indem sie optisch vorgeben, das Gegenteil von dem zu sein, was ihren eigentlichen Kern ausmacht. Wie etwa das neue Pedelec Elbike der deutschen Firma Urbike, das stylish, hart, schnell und spartanisch daherkommt. In Wahrheit handelt es sich jedoch um ein Schummelrad mit E-Antrieb. Einem durchaus überzeugenden sogar, was angesichts von Frontmotor und 2.000 Euro Basispreis dann ebenfalls überrascht.

Bild: Spotpress