Personalnot Wenn Kellner und Köche in der Gastronomie fehlen

Neu in Wiedmers Küche steht ein Koch aus Spanien. Der junge Mann hatte per E-Mail nach einem Job gefragt. Drei Tage später konnte er anfangen. „Ich war ganz überrascht, wie schnell es ging“, sagt er. Wohnen könne er in der Mitarbeiterwohnung direkt über der Küche.



Der Hotel- und Gaststättenverband fordert vor allem Änderungen am deutschen Arbeitsgesetz. Längere und flexiblere Arbeitszeiten sowie weniger Vorgaben zum Beispiel beim Mindestlohn könnten helfen, sagt Sprecher Ohl. Die Branche boome. Allein in Baden-Württemberg habe sie die Zahl ihrer sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2010 von rund 100.000 auf mehr als 130.000 erhöht. Die Agentur für Arbeit zählt im Südwesten derzeit nach eigenen Angaben rund 5380 offene Stellen. Sie seien kaum zu besetzen, sagt ein Sprecher.