Rainer Brämer „Die Ideen kommen beim Wandern wie von allein“

Herr Brämer, wenn man Tourismusprospekten traut, könnte man meinen, die Deutschen seien allesamt begeisterte Wanderer. Was steckt hinter dem „Wanderboom“?

Die einschlägigen Statistiken, vor allem die Zahlen von ARD und ZDF, aber auch von Allensbach, sagen das Gegenteil: In den vergangenen Jahren ging es stetig leicht bergab mit der Wanderlust der Deutschen, im letzten Jahr um 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite haben wir diesen Medienhype: Wandern gilt als schick. Ganz anders als noch vor 30 Jahren: Da war Wandern völlig out und wurde von den Medien, wo es nur ging, ins Lachhafte gezogen: Als sei der typische deutsche Wanderer ein Pensionär, der mit rotweiß kariertem Hemd und Seppelhut unterwegs ist. Unsere Untersuchungen, vor allem die „Profilstudien Wandern“, die 1998 erstmals veröffentlicht wurden, zeigten indes, dass das Wanderpublikum mit diesem Medien-Klischee nichts zu tun hatte: Das Durchschnittsalter lag bei 46 bis 48 Jahren, ein überproportionaler Anteil bestand aus Akademikern, nur ein bis zwei Prozent waren in Wandervereinen organisiert. Als ich dann nachforschte, was dieses Publikum für das Wandern ausgab, kam ich auf eine erstaunliche Zahl: zehn bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr.