Platz 2: Starbucks

Besonders in der kalten Jahreszeit möchte man gern mal einen heißen Kaffee trinken. Ob To-go-Variante oder klassisch in einem der Cafés, einen Starbucks findet so ziemlich jeder in seiner unmittelbaren Nähe. In Deutschland allein gibt es fast 160 Filialen des Kaffeehauses. Das spiegelt auch der Markenwert wider, der auf satte 44,23 Milliarden Dollar geschätzt wird. Nur eine Marke ist wertvoller.

Bild: AP