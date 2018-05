Den 70 Milliardären, die in San Francisco wohnen, stehen Tausende von Obdachlosen gegenüber. Nicht alle der Wohnungslosen campieren auf Gehwegen oder unter Brücken, sondern schlafen weniger sichtbar in ihren Autos oder städtischen Notunterkünften. Einige Ecken in San Francisco, so haben Wissenschaftler der Uni Berkeley in einer Studie festgestellt, gehören zu den unhygienischsten der Welt – ausgerechnet in einer Touristenmetropole, die für sich als einen der lebenswertesten Orte der Welt wirbt.

Das ist der Grund, warum Salesforce-Chef Marc Benioff fast seine gesamte Eröffnungsrede am Dienstag der Obdachlosigkeit widmet. Der Zwei-Meter-Mann gehört zu den reichsten Einwohnern der Stadt, sein persönliches Vermögen wird auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt. „Die Obdachlosigkeit auszumerzen wird hart werden, aber wir müssen es anpacken“, sagt der in San Francisco geborene und aufgewachsene Unternehmer und kündigt eine Spendenkampagne an, um 200 Millionen Dollar dafür einzusammeln, „um jeden Obdachlosen von der Straße zu bekommen.“ Nicht nur von der Hightech-Branche, sondern von der gesamten lokalen Industrie. „Wir müssen unsere Straßen genauso attraktiv wie unsere Skyline gestalten“, fordert Benioff.