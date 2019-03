Schlafkabinen-Hotels 25 Euro, kein Fenster, kein WC aber Wlan

Fläche ist insbesondere in den beliebten Metropolen ein erheblicher Kostentreiber, Personal ein weiterer. Hotelketten wie die zur Accorgruppe gehörende Formule 1 in Frankreich setzten auf winzige Zimmer ohne eigene Sanitäreinrichtung und einfachsten Gebäuden am Stadtrand und Zugang per Pincode. Die modernen Vertreter wie das Buddy in München verzichten zwar auch auf eine klassische Rezeption, stellen dafür aber Kaffeemaschinen aufs Zimmer, wer Fragen hat, stellt diese via Tablet. „Diese Hotels haben ein Publikum, das bestimmte Ansprüche hat, die aber auf kleinstem Raum erfüllt werden können“, sagt Dietl.