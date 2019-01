SIHH 2019 und Baselworld Das Ende der Uhrenmessen, wie wir sie kennen

Diese Attraktivität zog in den vergangenen Jahren weitere Marken auf das Messegelände, die nicht zur Richemont-Gruppe gehören. Und es zog zahlreiche Uhrenmarken an, die zum Missfallen des SIHH die Anwesenheit der Juweliere nutzten und in Genf Suiten und Veranstaltungsräume buchten, um dort ihre Modelle zu zeigen. Das gipfelte in der Anmietung eines Bootes auf dem Genfer See. Diese Satelliten-Veranstaltung sind weitgehend obsolet für alle Marken, die auf einer der beiden Messen ausstellen.