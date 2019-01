SIHH 2019 und Baselworld Das Ende der Uhrenmessen, wie wir sie kennen

Beide Messen sind Ordermessen und nicht allein für die Imagebildung beim breiten Publikum angelegt. Im Gegenteil, der SIHH war über lange Zeit ausschließlich Fachbesuchern vorbehalten und öffnet nun am letzten Tag der Messe für die Öffentlichkeit die Hallen. In Basel sind alle Tage für das Publikum geöffnet, das dort vor allem an Schaufenstern vorbeiziehen oder die Stände besuchen kann. Uhren aus der Nähe betrachten oder sie gar in die Hand nehmen, ist nicht möglich. „Angesichts der heutigen Medien ist das für Besucher nicht mehr so entscheidend. Wenn heute eine Uhr vorgestellt wird, ist sie Minuten später im Internet zu sehen“, sagt Brunner.