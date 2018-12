Social Media im Urlaub Warum ein Hotel für die Gäste postet

Wer den ganzen Tag mit liebevoll komponierten Bildern abdecken will, dazu kurze Texte und vor allem einen Haufen Hashtags eingeben will, hat ordentlich zu tun. Zu viel vielleicht. Das war zumindest der Hintergrund eines Angebotes der Schweizer Abteilung der Hotelgruppe Ibis. „Relax we post“ war das Angebot an Wochenendreisende in den Häusern der Gruppe in Genf oder Zürich, das Smartphone zeitweilig mal in der Tasche zu lassen und die Posts von einem Profi übernehmen zu lassen, dem „Social-Media-Sitter“. „Social Media ist ein großes Thema für diese Zielgruppe und das kann zu einem gewissen Druck führen“, sagt Pascal Aeverhard, Manager für Brand Marketing und PR Director für Accor in der Schweiz.