Spitzenkoch Ferran Adria „Es gibt viele falsche Vorstellungen von Innovation“

„Die Liste ist einerseits wichtig aber auch kritikwürdig – ich sage das, obwohl wir fünf Mal an Platz 1 der „50 Best Restaurants“ standen. Sie hat das Augenmerk der Haute Cuisine auf die ganze Welt gerichtet. Das liegt daran, dass die Jurys nach Gebieten aufgeteilt sind und damit Länder bewertet werden. Das hilft der Spitzengastronomie sehr, sie hat Köchen in Peru oder den Färoer Inseln gezeigt, dass sie es schaffen können. Die besten Restaurants der Welt sind aber nicht automatisch die einflussreichsten – und andersrum. Es gibt viel an dem Verfahren zu kritisieren auch an der Gala, die so langweilig ist wie die Oscar's, aber unterm Strich ist es gut, dass es diese Liste gibt. Sie kann jedoch besser werden.“